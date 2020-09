Wystawa o powojennej historii Szczecina zniszczona

Zniszczona wystawa Piotr Semki o powojennej historii Szczecina. O zdarzeniu poinformował na Twitterze publicysta - Piotr Cywiński.

- Jak w każdy ostatni poniedziałek miesiąca prowadzimy z Piotrem Semką ze studia Radia Szczecin Magazyn Międzynarodowy. Piotr chciał mi pokazać swoją wystawę o powojennej historii Szczecina. Zobaczyłem… połowę, resztę zniszczyli wandale. Komuś powinno być wstyd! - zrelacjonował na Twitterze Cywiński.Według naszych, na razie nieoficjalnych informacji, wystawa została zniszczona na skutek bardzo silnego wiatru. Służby wojewody sprawdzają nagrania z monitoringu.Pomysłodawcą i kuratorem wystawy „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948” jest Piotr Semka. To wspólna inicjatywa Archiwum Państwowego, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, która ma na celu uczczenie 75. rocznicy włączenia Szczecina w skład państwa polskiego.Ekspozycja to 24 plansze, podzielone na rozdziały tematyczne opowiadające m.in. o losach Polaków wywiezionych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej na roboty do Szczecina czy realia sowieckiej obecności w Szczecinie.