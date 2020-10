RSnW: rekonstrukcja rządu

Zamiast 22 - 14 ministerstw, nowa struktura i kilka nowych twarzy w resortach. Premier Mateusz Morawiecki po trwającej kilka tygodni rekonstrukcji przedstawił w środę nowy gabinet.

Pierwsza myśl która się nasuwa jest taka, że jednak rekonstrukcja rządu oparta była na interesach partii tworzących koalicję - powiedział w "Radiu Szczecin na Wieczór" prof. Kazimierz Kik - politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.- Nie tyle na dążeniu do usprawnienia, zwiększenia oszczędności, co na nowo unormowaniu relacji pomiędzy partiami rządzącymi. Strony zachowały swój układ sił w zmniejszonej liczbie ministerstw. Partie sojusznicze utrzymały, mniej więcej, stany posiadania - ocenił prof. Kik.Kursem nowego rządu będzie wygranie wyborów. To jest jedyny kurs dla każdego rządu - dodał Sebastian Drobczyński, ekspert w dziedzinie marketingu politycznego.- Taktyka?! Z jednej strony to będzie dobór zespołu wiceministrów i całego zespołu kapitału ludzkiego i wszystkich urzędników. Z drugiej strony to kwestia realizacji programu. Ale dodałbym jeszcze nowe cele, nowe programy, które mają zagwarantować w ostatnim roku szansę na zwycięstwo w ostatniej kampanii - powiedział.Zaprzysiężenie i rekonstrukcja rządu nastąpi w poniedziałek.