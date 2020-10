Przyszli rzemieślnicy mają nowe centrum szkoleniowo-egzaminacyjne [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W regionie brakuje fachowców, a teraz będą mieli lepsze warunki by zdobywać zawód. W Szczecinie otwarto nowe centrum szkoleniowo-egzaminacyjne dla rzemieślników.

Powstało przy Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości. W tym miejscu będą się uczyć i zdawać egzaminy. W budynku przy Wojska Polskiego znajdują się między innymi sale do nauki, kuchnia w której praktykują przyszli kucharze, a także sale egzaminacyjne. Do tej pory egzaminy rzemieślnicze odbywały się w cechach w całym regionie, teraz wszystko przeniesie się do Szczecina.



Takie miejsce jest potrzebne, bo na rynku brakuje fachowców, ale obserwujemy niewielki wzrost zainteresowanie nauką takich zawodów - mówi Rafał Dąbrowski, dyrektor Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości.



- Nie mamy fachowców, dekarzy, elektryków. To są branże, które są branżami nie zanikającymi, bo to by było trudne słowo, ale kształcimy zdecydowanie za mało uczniów do potrzeb naszego rynku pracy - mówi Dąbrowski.



Izba rzemieślnicza szkoli we wszystkich branżach - dodaje Władysław Jefremienko, prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości.



- Będziemy tutaj szkolić hydraulika, spawacza, elektryka, kucharza. Jest bardzo duża, piękna i nowoczesna baza dla kucharzy - mówi Jefremienko.



Każdego roku egzamin rzemieślniczy zdaje od 800 do 1600 osób.



Budowa centrum trwała 12 miesięcy. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.