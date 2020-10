Dworzec w Choszcznie został przebudowany w ramach modernizacji linii kolejowej ze Szczecina do Poznania. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Zakończył się remont dworca w Choszcznie. Przebudowana została poczekalnia, odnowiono też bufet i kasy biletowe.

Mieszkańcy Choszczna mówili naszemu reporterowi, że cieszą się z remontu. - Tyle lat stało i wypadało coś z tym zrobić. Bardzo się cieszymy, bo przynajmniej teraz jest ładny wizerunek Choszczna. W tej chwili Stargard może nam pozazdrościć - mówią mieszkańcy.



Burmistrz miasta Robert Adamczyk dodał, że nowy dworzec to ułatwienie przede wszystkim dla tych, którzy pracują poza Choszcznem. - Dla mieszkańców naszego miasta, których wielu dojeżdża do pracy będzie to na pewno bardzo pomocne w sytuacjach opóźnień pociągów. Na pewno będą zadowoleni z tego, że mogą oczekiwać na odjazd pociągów w takich warunkach, jakie w tej chwili są proponowane - podkreśla burmistrz.



Remont dworca był finansowany z budżetu miasta, a także UE.