Opóźnienie na budowie węzła Granitowa

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Jeszcze co najmniej półtora miesiąca będzie zamknięty przejazd ulicą Granitową w szczecińskich Podjuchach.

Odcinek pomiędzy ulicami Krygiera i Złotą jest od lipca zamknięty w związku z budową węzła Granitowa. Utrudnienia miały zniknąć we wrześniu, tak się jednak nie stało.



O problemach z przejazdem pomiędzy Podjuchami a Zdrojami wielokrotnie informowali nas słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- Mieszkańcy widzą, że tam się nic nie dzieje. - Jestem mamą, która dzień w dzień jeździ przez autostradę na Słoneczne, żeby zawieźć dziecko do przedszkola - informowali słuchacze.



Ekipy podczas prac natrafiły na instalacje m.in. energetyczne, które nie były ujęte w projekcie, stąd opóźnienia - tłumaczył rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński.



- Przed każdą realizacją, w zasadzie na etapie prac projektowych, projektanci sprawdzają i weryfikują co znajduje się w ziemi, jakie instalacje. Robią to na podstawie choćby też ogólnodostępnych map. Natomiast są pewne instalacje, które nie zostały na tę mapę naniesione - wyjaśniał Zieliński.



Piotr Zieliński dodał, że w związku z opóźnieniem urzędnicy sprawdzą, czy jest możliwość częściowego otwarcia ul. Granitowej.



Budowa węzła ma kosztować ponad 100 mln zł. Wszystkie prace mają zakończyć się w drugim kwartale przyszłego roku.