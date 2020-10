"Niespotykany na skalę europejską i światową". Świnoujście przygotowuje się do akcji

Nie będą kursowały promy, mieszkańców czeka ewakuacja, wyznaczone zostaną strefy bezpieczeństwa - tak będzie funkcjonowało Świnoujście podczas akcji usuwania Tallboya.

Neutralizacja angielskiej bomby lotniczej rozpocznie się 12 października. Akcja może potrwać nawet do 16 października.- Jednym z największych problemów będą przerwy w funkcjonowaniu przeprawy promowej - mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - Nie będą funkcjonowały przeprawy promowe na przeprawie karsiborskiej w godzinach od 7 do 17. Cały ruch samochodowy będzie się odbywał na przeprawie w centrum miasta.Zaplanowano też ewakuację mieszkańców. - Część mieszkańców dzielnicy Karsibór będzie musiała opuścić swoje domy na czas od 7 do 17. Dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych na Warszowie Przytorze będą musiały tam pozostać do godziny 17 - informuje Żmurkiewicz.Przygotowywaliśmy się do neutralizacji tego obiektu od wielu tygodni - mówi Grzegorz Lewandowski, rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, która przeprowadzi akcję. - To największy obiekt, z jakim dotychczas Marynarka Wojenna będzie się mierzyła. Niespotykany na skalę europejską i skalę światową. Obiekt jest ogromnych rozmiarów i zawiera w sobie 2600 kilogramów materiału wybuchowego.Niewybuch znaleziono w ubiegłym roku w Kanale Piastowskim; nieopodal szlaku, którym codziennie przepływały promy.