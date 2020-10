Coraz więcej przypadków koronawirusa w Teatrze Polskim

Już 14 osób z Teatru Polskiego w Szczecinie ma koronawirusa. Badania potwierdziły Covid-19 u kolejnych pracowników. To aktorzy, pracownicy techniki i administracji.

Ognisko choroby wykryto w placówce w poniedziałek. W kwarantannie jest około 40 osób. Chory jest m.in. Piotr Bumaj. Aktor Teatru Polskiego przebywa w domu. - Było ciężko, jest lepiej. Z objawów, które były dla mnie bardzo niepokojące, ale też dziwne, to że straciłem smak i węch. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i wrócimy jak najszybciej do pracy - podkreśla Bumaj.- Pracownicy wciąż są testowani pod kątem koronawirusa - informuje zastępca dyrektora Teatru Polskiego w Szczecinie Aleksandra Kopińska-Szykuć. - Chcemy zdiagnozować cały zespół, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie jesteśmy. Żeby przerwa w teatrze nie trwała bardzo długo. Zobaczymy, które spektakle być może możemy ruszyć, bo szczęśliwie dla naszego Teatru Polskiego, ten spektakl grały młode osoby i była to zupełnie inna scena niż ta, na której w tej chwili funkcjonujemy.Teatr będzie zamknięty do 15 października. Teraz trwa dezynfekcja widowni, sceny i innych pomieszczeń teatru.Dyrekcja Teatru przekazała listę widzów weekendowego spektaklu do sanepidu.