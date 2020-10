Pogotowie Ratunkowe podsumowuje wakacje nad polskim morzem

W sumie w Szczecinie karetki stacjonują teraz w pięciu miejscach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie 1,9 tysięcy razy interweniowali w sezonie ratownicy pogotowia na wybrzeżu. Wakacje nad polskim morzem podsumowała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Dodatkowe ambulanse stacjonowały tam od 1 czerwca do końca września.



Na wybrzeżu podczas wakacji dyżurowało 7 dodatkowych karetek. Stacjonowały w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Darłowie, Dziwnowie, Ustroniu Morskim, Mielenku i Pobierowie - mówi Paulina Targaszewska z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Wśród najczęściej występujących interwencji zespołów sezonowych były te dotyczące podtopień, wypadków komunikacyjnych, zatruć alkoholem, urazów do jakich doszło w wyniku bójek oraz upadków. Sezon letni to oczywiście co roku okres zwiększonej liczby interwencji naszych zespołów - dodaje Targaszewska.



Najbardziej pracowitym miesiącem w tym okresie w Świnoujściu był sierpień - wówczas zespoły interweniowały aż 536 razy.