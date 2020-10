Fot. Jakub Niwa [Radio Szczecin]

Urzędnicy zachęcają mieszkańców do przesyłania fotografii, na których znajdują się pejzaże miasta.

Zdjęcia w wersji papierowej i cyfrowej należy zostawić w Biurze Obsługi Klienta stargardzkiego Urzędu Miasta.



Każdy może przesłać do trzech prac. 13 najlepszych znajdzie się w miejskim kalendarzu, do tego ich autorzy dostaną nagrody. Zdjęcia można przesyłać do 22 października.