Rektor szczecińskiej WSH: to najtrudniejszy rok akademicki w historii

Nauka zdalna nie ma szans w pełni zastąpić tej tradycyjnej - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" na naszej antenie profesor Waldemar Urbanik, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

- Wszelkiego rodzaju rozwiązania, które zostały wdrożone, które sprowadzały się do tak zwanego kształcenia online mają bardzo substytucyjny charakter w stosunku do klasycznego procesu kształcenia się. Krótko mówiąc, nie można osiągnąć efektów uczenia się czy kształcenia w takiej formie, tych zakładanych dotychczas - komentował Urbanik.



W rozpoczynającym się roku akademickim wszystkie szczecińskie uczelnie zdecydowały się na model hybrydowy. Oznacza to, że część zajęć odbywać się będzie online, a część - stacjonarnie.