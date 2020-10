Lotnisko w Goleniowie (jednak) z dodatkowym wsparciem

Marszałek województwa przekaże w październiku 3,5 miliona złotych na dofinansowanie działalności lotniska w Goleniowie.

Olgierd Geblewicz twierdzi, że to efekt "presji na rząd", który jego zdaniem miał nie reagować na kłopoty firmy.Z kolei państwowe przedsiębiorstwo "Porty Lotnicze" - większościowy udziałowiec - ocenia, że to polityk PO próbował łamać zawarte umowy. PPL zagroziło wycofaniem się z ponad 100 milionowego wsparcia dla Goleniowa.Po tej deklaracji PPL, w piątek biuro prasowe marszałka poinformowało, że Geblewicz "jak zawsze dotrzymuje słowa" i da pieniądze. Inny z udziałowców - miasto Szczecin, wcześniej zgodnie z umową wspólników przekazało lotnisku w Goleniowie 10 milionów złotych.Problemy finansowe lotnisko to pokłosie pandemii koronawirusa.