Zagraniczni studenci medycyny wrócili do Szczecina

Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin]

W nowym roku akademickim, w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, studia w języku angielskim - w trybie stacjonarnym - podejmie prawie 700 osób z 30 krajów świata. Połowa z nich pochodzi ze Skandynawii.

Większość zajęć programów Anglojęzycznych może odbywać się tylko stacjonarnie. Dlatego, pomimo pandemii koronawirusa studenci nie przerwali nauki i po kilku miesiącach powrócili do Szczecina.



Wśród nich Dina Støve, studentka 4. roku medycyny na PUM-ie i przedstawicielka ANSA, Stowarzyszenia Norweskich Studentów za Granicą.



- Jestem szczęśliwa, że po 6 miesiącach mogłam tu wrócić. Ucieszyłam się, kiedy od uczelni otrzymałam wiadomość, że zaczynamy nowy rok akademicki spotkaniem w Szczecinie - 28 września. Nie wiemy jeszcze, czy zajęcia teoretyczne będą odbywały się w pełnym audytorium, czy może będziemy uczestniczyli w nich w trybie on-line. Tak jak było kilka miesięcy wcześniej, kiedy to w takiej formie mogliśmy zakończyć poprzedni rok i zdać wszystkie egzaminy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni naszej uczelni - mówiła Støve.



Jak poinformowały nas władze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, zajęcia dydaktyczne będą odbywały się on-line, a ćwiczenia praktyczne z obowiązkowym przestrzeganiem reżimu sanitarnego.