Na słodko lub na ostro - jak kto lubi. Kolejny zlot food trucków [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Amerykańskie burgery, hiszpańskie churrosy i wiele innych smakołyków z całego świata. Przed Atrium Molo rozpoczął się zlot food trucków.

Jest to coś innego niż zwykłe wyjście do restauracji - powiedzieli nam pierwsi smakosze.



- Jesteśmy tutaj na drugim śniadaniu, na słodko. - Deser. Dzisiaj akurat było blisko. - Meksyk, zamówiłem burgera z szarpaną wołowiną, jalapeno i z pasą z pomidorów. Bardzo mi smakuje - mówili szczecinianie.



Mamy dużo stoisk z różnymi rodzajami kuchni - mówi Damian Domisiak, organizator zlotu food trucków.



- Mamy tutaj bardzo duże urozmaicenie kuchenne. Jeżeli chodzi o trucki, to robimy selekcję takich samochodów i wybieramy pod dane wydarzenie danej kuchni. Wiadomo, że wszystkiego nie jesteśmy w stanie zawsze zaproponować, ale oczywiście zmieniamy trucki i potrawy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie - mówi Domisiak.



Zagraniczna kuchnia będzie czekała na głodnych wrażeń Szczecinian do niedzieli w godzinach od 10 do 20.