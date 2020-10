Jeszcze jedno morze będzie w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Cała inwestycja ma być ukończona w przyszłym roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejne parki w Międzyzdrojach są przebudowywane. W sumie jest ich osiem.

Każdy będzie wyjątkowy i będzie wyróżniał się czymś innym. Razem stworzą projekt o nazwie "Morze zieleni" - mówi Aneta Czyżak z referatu promocji oświaty i kultury międzyzdrojskiego magistratu. - "Morze zieleni" to projekt realizowany w gminie Międzyzdroje. To projekt rewitalizacji i przebudowy praktycznie ośmiu placów, parków w Międzyzdrojach. W tej chwili prowadzone są prace na wszystkich częściach, które mają być zagospodarowane.



Gotowy jest już Park Rzeźb, trwa budowa m.in. Parku Aktywności, w którym będą boiska i urządzenia do ćwiczeń.



- Każdy park został inaczej nazwany i każdy ma trochę inny charakter. Mają służyć turystom i mieszkańcom. Park Rzeźb; budowany Park Gwiazd przy Alei Gwiazd. Powstanie tam bardzo duży park, który będzie miał charakter wypoczynkowy - zapowiada Czyżak.



Cała inwestycja ma być ukończona w przyszłym roku. Koszt projektu to blisko 11 milionów złotych.