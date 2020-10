Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego otrzymało interesujące eksponaty [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wiadomo, jak wyglądała Zofia Cygan, jedna z trzech kobiet pochowanych na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach. Miejscowe muzeum otrzymało pamiątki po żołnierce.

Do Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego i Dziejów Ziemi Mieszkowickiej odezwała się rodzina Zofii Cygan, która po latach poszukiwań odnalazła grób kobiety - mówi Michał Dworczyk, dyrektor muzeum.



- Otrzymaliśmy jak na razie kopię zdjęcia, razem z listem i dokumentem Zofii Cygan. Kobiety żołnierki, która spoczywa na pobliskim cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach. Jest to dla nas bardzo szczególne, ponieważ dzięki temu możemy poznać i dowiedzieć się chociaż cząstki historii tej kobiety, która była w 1. Armii Wojska Polskiego - mówi Dworczyk.



Na zdjęciu widać uśmiechniętą kobietę w mundurze, która stoi obok swojego chłopaka. Oprócz fotografii są też dokumenty i list.



- Brała udział w operacji berlińskiej, ponieważ mamy list wysłany przez tę kobietę. Widzimy, że na pamiątkę dla ukochanego Tadzia z tych terenów, twoja siostra, życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, pozdrawia i liczy na to, że uda się wrócić w swoje rodzinne miejscowości - mówi dyrektor muzeum.



Zofia Cygan zginęła 2 maja 1945 roku. Miała 21 lat.