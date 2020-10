Wesoło i smacznie w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie tylko rzemieślnicze trunki, ale też smakołyki z Food Trucków i stand-up - to wszystko w ramach II edycji Oktoberfest Szczecin. Impreza rozpoczęła się w szczecińskiej Alei Kwiatowej.

- Oprócz piw rzemieślniczych z całej Polski, będzie też coś na ząb - zapewnia Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. - Mamy kilka food trucków, a w nich tradycyjnie frytki, są burgery, potrawy prosto z Meksyku, meksykańskie przekąski, langosze.



To nie koniec atrakcji. - Będą też pokazy degustacyjne, ważenie piw, piwne quizy, ale też bardzo śmieszny wieczór. Będzie stand-up. Zapraszam na stand-up w wykonaniu Damiana Usewicza i Jakuba Poczętego. Będzie więc wesoło - dodaje Wołosz.



Oktoberfest działa od godziny 10 do 23. W niedzielę do 18. Impreza odbywa się zgodnie z pandemicznymi wymogami sanitarnymi.