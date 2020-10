Rap, katecheza i świadectwa. Młodzi modlą się w Chojnie

Koncert znanego rapera TAU, ale także dużo modlitwy, świadectwa wiary i katechezy wypełnią dwudniowe spotkanie młodych w Chojnie.

Archidiecezjalne Dni Młodych w tym roku wyjątkowo z maja przełożone na październik ze względu na epidemię koronawirusa. Teraz też z obostrzeniami, ale udało się zorganizować święto dla młodych z całej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.- Hasłem tegorocznego spotkania jest zdanie "Młodzieńcze WSTAŃ" - mówi ks. Wojciech Koladyński z parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie. - Jest tu echo Ewangelii, to oczywiste, ale też słów papieża Franciszka ze Światowych Dni Młodzieży z Krakowa, żeby ruszyć z kanapy, wstać i nawet w czasie epidemii, który jest nieprosty, po prostu na nowo odkrywać Pana Boga, odkrywać na nowo jego miłość, Miłosierdzie, ale też szukać nowych dróg docierania z Jego Ewangelią do drugiego człowieka.Początek w sobotę o 15. Archidiecezjalne Dni Młodych potrwają do niedzieli. Szczegółowy program ADM-ów.