Trwają prace odkrywkowe przy pałacu Tilebeinów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trwają ostatnie prace odkrywkowe w miejscu dawnego mauzoleum Zofii Augusty i Karola Tilebeinów na Żelechowej w Szczecinie.

Stanowisko mieści się na wzniesieniu w parku przy ulicy Dębogórskiej. Prace nadzoruje policjant i historyk, dr Marek Łuczak.



- Jesteśmy w miejscu, gdzie pochowano pierwotnie Carla Gotthilfa Tilebeina, czyli to jest 1820 rok. Rok później w tamtym miejscu rozpoczęto budowę mauzoleum i w 1836 roku dobudowano pomieszczenia boczne na sarkofagi. Tutaj znaleźliśmy płytę sarkofagową Carla Gotthilfa, natomiast tam kończymy przeczesywać ziemie na dawnym mauzoleum. Udało się znaleźć łącznie kilkanaście fragmentów z inskrypcjami. Najstarsze rzeczy mają równo 200 lat. Jest płyta z piaskowca z zakończeniami z pochodni, czyli prawie identyczna, jak ta znaleziona wcześniej. Nie wiemy więc teraz do czego ją dopasować, czy po prostu była podwójna pokrywa sarkofagu. Próbujemy w myślach sobie to poukładać, bo nie mamy żadnych zdjęć. Płyta waży około 250 kg. Warto pokazać to miejsce, w którym w 1820 roku był król z małżonką. Jest o tyle ważne dla historii Szczecina, bo tu były wszystkie koncerty Carla Loewego, wszystkie kolekcje Sophie Tilebein. To jest taka znamienita rodzina. Można to było przywrócić park obecnym mieszkańcom Żelechowej, z akcentami historycznymi, czyli fragmentami tych płyt - mówi Łuczak.



Artefakty będą zabezpieczone w Muzeum Narodowym. Ostateczną decyzję co do ich przeznaczenia, podejmie miejski konserwator zabytków.



Zofia Augusta była właścicielką pałacu Tilebeinów, umiejscowionego w dzisiejszej Żelechowej, wybudowała go wraz z mężem. To ówczesna - prawdopodobnie jedna z najsłynniejszych - mecenasek kultury i sztuki, a także filantropka. Jej dziadek był kaznodzieją królewskim. Po śmierci wraz z mężem spoczęła w mauzoleum w parku w Żelechowej, w pobliżu pałacu. Pałac zbombardowano w czasie II wojny światowej, a mauzoleum zniszczono w latach 50.



Tamtejsza Rada Osiedla zabiega o rewitalizację tego miejsca. Gotowy jest nawet projekt zagospodarowania. W parku pojawiłyby się tablice informacyjne i ławeczka pamięci pani Tilebein. Jednak kiedy i co dalej stanie się z tym miejscem, nie wiadomo.