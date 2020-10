"Nieziemski człowiek" wystąpił w sali stworzonej w miejscu obory [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pianista Mario Häring wystąpił przed publicznością we wsi Czachów w gminie Cedynia. Artysta, który na co dzień gra w największych salach koncertowych świata, tym razem grał w sali stworzonej w miejscu obory.

Koncert zorganizował niemiecki muzyk Michael Winker, który od lat mieszka w Czachowie.



- Mario Häring to klasa światowa - mówi Winker. - I on gra na całym świecie, w Japonii, w USA, w Paryżu, Londynie i we wsi Czachów!



Publiczność była zachwycona. - Koncert był po prostu wspaniały! To że pierwsza liga światowej pianistyki trafiła do Czachowa, na naszą ziemię, to jest w ogóle wielka sensacja! - Początek taki trochę wyciszony, później coraz mocniej, coraz mocniej, no coś wspaniałego. Nie wszyscy się znamy na muzyce, jest taka inna ta muzyka, no ale to każdy się uczy. - Najtrudniejsza muzyka, którą słyszeliśmy, a jednocześnie chyba najlepsze wykonanie... - To nieziemski człowiek, on z kosmosu jest, tak się nie gra, to nam się śniło chyba - mówili po koncercie.



A jak sam Mario Häring czuł się w tak nietypowym miejscu? - Jak tylko tu wszedłem, byłem zaskoczony, jak tu pięknie. Mamy kominek, kanapę, świece, piękne obrazy... Więc to niezwykle przyjemna atmosfera do grania - mówił.



Mario Häring zdobył drugie miejsce na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds w 2018 roku. Jego koncertowi w Czachowie towarzyszyła wystawa malarstwa Małgorzaty Kalińskiej.