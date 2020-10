Wystawa znanej projektantki biżuterii w... oborze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Małgorzata Kalińska, znana projektantka biżuterii, ale też malarka, zaprezentowała swoje obrazy w "Sali u Kinala", czyli nietypowej sali koncertowej, która mieści się w starej oborze we wsi Czachów.

Wystawa towarzyszyła koncertowi, który odbył sie w niedzielę w Czachowie - mówiła Małgorzata Kalińska.



- Intencją tej wystawy jest taka spontaniczna reakcja na zderzenie, których dzisiaj nie ma dziś dużo. A takich zdarzeń w takich miejscach, wśród takich ludzi - tym bardziej nie ma. To jest wyjątkowe miejsce, ale nie boję się przekazywać moich prac poza galeriami tradycyjnymi - opowiadała artystka.



Artystka podkreśla, że choć zawodowo zajmuje się głównie biżuterią, to uwielbia pokazywać swoje prace malarskie.



- To jest dla moich obrazów bardzo ważne, żeby miały przestrzeń, nie lubią się dusić i być ściśnięte w małych wnętrzach. Pomyślałam, że warto je przewietrzyć, pokazać - dodała Kalińska.



Kalińska w malarskiej twórczości nawiązuje do "filozofii i metody przypadku", jej obrazy mają pejzażowy schemat, ale to tylko pretekst do plastycznej gry i eksperymentów.