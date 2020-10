Ostatni spacer w tym roku dla miłośników mozaik

Jak spędzić niedzielne popołudnie? Stowarzyszenie Mozaiki Szczecińskie zaprasza na ostatni w tym roku mozaikowy spacer.

Tym razem będzie to wycieczka pociągiem do Wielgowa. - W tamtejszym kościele znajdują się bowiem warte uwagi mozaiki - mówi organizatorka Sabina Wacławczyk. - Pierwsza, która robi największe wrażenie, jest gigantyczna. Składa się z dwóch płaszczyzn. Jest bardzo kolorowa. Znajdują się na niej małe rzeźby. Inna mozaika to zespół mozaik Drogi Krzyżowej.



Udział w spacerze jest bezpłatny. Zbiórka o 14:40 w hali Dworca Głównego w Szczecinie.