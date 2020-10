Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rzemieślnicze trunki z regionu i całego kraju oraz... coś na ząb - tak jest w Alei Kwiatowej.

Trwa tam II edycja Oktoberfest Szczecin, jest też kilka busów z jedzeniem. To ostatni dzwonek, by odwiedzić festiwal bo w niedzielę wieczorem impreza się kończy.



- Takie cytrusowe, delikatne, trochę o kawowym smaku. Jest kilka ciekawych browarów, jest co spróbować i warto przyjść - mówią mieszkańcy.



Impreza potrwa do 18. W programie m.in. o 14 Quiz piwny z nagrodami. Godzinę później przegląd piwnych stylów: "Ale" i "Lager". Festiwal odbywa się zgodnie z pandemicznymi wymogami sanitarnymi.