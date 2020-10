Patriotyczne pieśni zabrzmiały w Starych Łysogórkach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To pierwsza w tym roku taka uroczystość na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach.

Pandemia nie pozwoliła na obchody rocznicy forsowania Odry, teraz odbył się tu patriotyczny koncert.



- Bardzo mi się podobał, są też i moje wnuki, czyli trzecie pokolenie w naszej rodzinie. - Koncert był przepiękny, to wspaniała inicjatywa - mówili słuchacze.



- To był koncert, tym którzy zginęli dla Polski, aby uczcić poległych na froncie - opowiadała Katarzyna Kupczyk, animator kultury w Miejskim Ośrodku Kultury w Mieszkowicach.



- Jestem pewny, że co roku będziemy się tu spotykać - zapewniał Andrzej Salwa, burmistrz Mieszkowic.



Była to już druga edycja koncertu, a organizatorzy już zapowiedzieli trzecią za rok.