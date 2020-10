Niemcy: nieznaczny spadek przypadków koronawirusa

Fot. pixabay.com / Elchinator (CC0 domena publiczna)

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn zapowiada szeroko zakrojoną reformę niemieckiego pielęgniarstwa oraz szybkie testy na Covid-19 od połowy października.

W porównaniu do poprzednich trzech dni, w których dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech przekraczała 2,5 tysiąca, odnotowano w niedzielę nieznaczny spadek wskaźników przebiegu pandemii.



W niedzielę wykryto 2 279 przypadków Covid-19. Poinformował o tym berliński Instytut im. Roberta Kocha, który jednak zastrzega, że w niedzielę liczba potwierdzonych zachorowań jest z reguły niższa niż zwykle. Wiele niemieckich urzędów do spraw zdrowia nadsyła stołecznej placówce swoje dane dopiero w poniedziałek.



W niedzielnym wywiadzie dla "Bild am Sonntag" minister zdrowia Jens Spahn zapowiada, że od 15 października w niemieckich szpitalach i domach seniorów będą dostępne szybkie testy na obecność koronawirusa. Poddać się nim mają głównie młodsze osoby, które pracują lub odwiedzają swoich bliskich w tych ośrodkach. "Często przechodzą one chorobę bezobjawowo, niemniej zakażają pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka" - wskazuje Spahn.



W rozmowie z tygodnikiem minister zdrowia wspomina, że jego resort przygotowuje szeroko zakrojoną reformę, przewidującą między innymi zwiększenie wynagrodzenia dla pielęgniarzy i wyższe zasiłki dla osób, które opiekują się swoimi bliskimi.