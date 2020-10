Szczecin w "żółtej strefie". Jak reagują mieszkańcy? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Od soboty Szczecin należy do "żółtej strefy" związanej z koronawirusem. Najważniejsze zmiany dotyczą funkcjonowania siłowni, kin i wszelkich miejsc gastronomicznych.

- W sumie nic się nie zmieniło. Trzeba tylko bardziej uważać, ale tak naprawdę obostrzenia są takie same. Rzadziej chodzę do sklepu. Dbamy o to, żeby jeszcze dłużej żyć - mówią niektórzy mieszkańcy.Wejście do tzw. "żółtej strefy" jest spowodowane wzrostem zachorowań na koronawirusa. To, czy z niej wyjdziemy zależy od przestrzegania przez mieszkańców nowych, jak i starych obostrzeń.