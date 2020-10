Droga ze Szczecina do Stobna będzie zamknięta [WIDEO, ZDJĘCIA]

W nocy z poniedziałku na wtorek drogowcy zamykają fragment drogi powiatowej ze Szczecina do Stobna.

To początek ostatniego już etapu gruntownej przebudowy trasy biegnącej w kierunku miejscowości Warnik.Brak możliwości przejazdu w okolicach szczecińskich Gumieniec będzie widoczny już od godziny 19.00 - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach.- Wykonawca zamierza przystąpić do układania warstwy ścieralnej nawierzchni. Będzie ona robiona na całej szerokości jezdni. Prace będą wykonywane w godzinach nocnych, z 5 na 6 października w godzinach od 19.00 do 7.00. Nie będzie możliwości przejazdy na odcinku drogi od ulicy Okulickiego do drogi w kierunku Rajkowa - mówi Sochanowska.Kolejne odcinki drogi ze Szczecina do Stobna będą zamykane w nocy z 6 na 7 oraz w nocy z 7 na 8 października.