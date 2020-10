Koronawirus, a edukacja. Raport ze szkół

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

10 placówek w województwie zachodniopomorskim prowadzi obecnie hybrydowy tryb nauki.

W Szczecinie są to Centrum Mistrzostwa Sportowego (do 8 października), V Liceum Ogólnokształcące (do 5 października) oraz Szkoła Podstawowa nr 54 (do 8 października).



W naszym regionie mieszany tryb nauczania obowiązuje w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie (do 12 października), Technikum Zawodowym w Zespole Szkół w Łobzie (do 5 października), Szkole Podstawowej nr 21 w Koszalinie (do 5 października), Szkole Podstawowej w Moryniu (do 11 października), Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach (do 5 października), Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach (do 8 października) oraz w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu (do 10 października).



Obecnie nadzorem epidemiologicznym nie jest objęta żadna placówka naszego regionu.