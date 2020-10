Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Jak informują władze szpitala w Świnoujściu, wszystkie osoby z personelu, które przebywały na kwarantannie, są zdrowe.

Chodzi o siedem osób, które miały kontakt z zakażoną pacjentką, która trafiła do placówki. Zgodnie z procedurami trafili oni na kwarantannę.



W siódmym dniu zrobiono im testy na obecność koronawirusa, wszystkie były negatywne. Pracownicy wkrótce wrócą do pracy.



Zakażona pacjentka trafiła do szpitala przy Arkońskiej w Szczecinie.