Stargardzka Kolegiata na znaczku pocztowym

Mat. Poczta Polska

Kolegiata w Stargardzie będzie uwieczniona na ogólnopolskim znaczku pocztowym. Będzie ich 4 miliony sztuk, a nabyć je będzie można we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.

Na znaczku przedstawiono część ołtarza, filary boczne oraz część sklepienia świątyni. Nie przez przypadek wybrano właśnie ten fragment, bo to ceglany kościół o najwyższym sklepieniu gotyckim w Polsce - mówi Rafał Sekuła, dyrektor Poczty Polskiej na Pomorzu Zachodnim.



- Pomysł wydania znaczka powstał po to, żeby w każdy możliwy sposób promować Pomorze Zachodnie. Region, który posiada - co wiemy doskonale - wiele zabytków architektonicznych o których należy pamiętać - mówi Sekuła.



Emisji filatelistycznej znaczka towarzyszyć będzie koperta, na której stargardzka Kolegiata przedstawiona jest z zewnątrz. Tym samym widoczna będzie tzw. blenda stargardzka, czyli okrągła zaślepiona na biało wnęka na wieży - mówi ks. Janusz Posadzy, proboszcz Kolegiaty.



- To jest coś, można powiedzieć jakiś taki ewenement, wymyślony tutaj i później w różnych miejscach miało to zastosowanie. Widzimy to w Niemczech, Danii czy Szwecji - mówi ks. Posadzy.



Znaczek ze stargardzką Kolegiatą ma być wprowadzony do obiegu w tym tygodniu. Jego koszt to 4 zł.