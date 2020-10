Centrum Kardiologii Scanmed. Mat. google.com/maps

Koronawirus w centrum kardiologii w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim.

Pacjenci trafiają do pobliskich szpitali. W punkcie leczenia osób z chorobami kardiologicznymi działającym na terenie szpitala w Szczecinku wykryto zakażenie koronawirusem.



W związku z tym wstrzymano przyjmowanie pacjentów, a także konsultacje ze specjalistami od chorób serca - powiedziała Anna Złotowska, prezes spółki Szpital w Szczecinku.



- Pacjentów musimy konsultować i karetkami przewozić do najbliższego ośrodka innego niż Scanmed. Jest to utrudnienie dla nas i pacjentów. Tutaj mamy Koszalin lub Drawsko. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji w tamtych ośrodkach. Dyspozytor karetki pogotowia wie, gdzie jest wolny, sprawny i czynny ośrodek, do którego możemy kogoś przewieźć - mówi Złotowska.



Szczecinecki szpital przyjmuje pacjentów na planowe wizyty i zabiegi na inne oddziały, ale wszystkie wizyty w placówce odbywają się przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa.