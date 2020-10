Na szybką podróż kolejową do Berlina poczekamy dłużej. Opóźnienia po stronie niemieckiej

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Po stronie niemieckiej są opóźnienia. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na interpelację posłów Lewicy z regionu.

Według planów i ustaleń pomiędzy stroną polską i niemiecką, podróż pociągiem między stolicami Pomorza Zachodniego a Niemiec miała trwać nawet 90 minut. Obecnie trwa to dwie godziny.



W odpowiedzi, jaką posłowie otrzymali od Ministerstwa Infrastruktury czytamy, że PKP PLK będą w stanie zrealizować ustalenia z umowy o współpracy z grudnia 2012 roku.



"Strona polska była gotowa do realizacji ustaleń tej umowy, jednak strona niemiecka, wskazując na napięcia budżetowe w latach 2016-2017 związane z modernizacją niemieckiej części połączenia oświadczyła, że zarówno termin elektryfikacji samego przygranicznego odcinka nie będzie mógł być dotrzymany przed rokiem 2023, jak i przebudowa odcinków jednotorowych na dwutorowe jest niemożliwa w pierwszym etapie inwestycji" - napisał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.



Jako posłowie z regionu chcemy przyjrzeć się sprawie - komentuje Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy.



- To jest dla regionu, dla samego miasta, bardzo istotna inwestycja, o którą od wielu lat zabiegają władze samorządowe i mam wrażenie, że też władze państwowe - mówi Wieczorek.



W odpowiedzi ministerstwa czytamy dalej, że strona polska musi dostosować się do harmonogramu prac u naszych zachodnich sąsiadów, żeby nowa infrastruktura kolejowa była używana, a nie świeciła pustkami.



- Trudno budować 6-7 kilometrów linii po stronie polskiej, jeżeli ona ma prowadzić donikąd - dodaje Wieczorek.



Na początku lipca 2020 roku Niemcy zadeklarowali, że inwestycja ma zostać zakończona w 2026 roku.



Posłowie Lewicy zapowiedzieli również, że zwrócą się do marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza o lobbowanie w tej sprawie, w celu przyspieszenia niemieckich procedur.