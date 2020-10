Kołobrzeg planuje zagospodarowanie brzegów Parsęty [WIZUALIZACJA]

Mat. Urząd Miasta Kołobrzeg Mat. Urząd Miasta Kołobrzeg Mat. Urząd Miasta Kołobrzeg

Zmiany na terenach po obu brzegach Parsęty planują władze Kołobrzegu. Po zleceniu przygotowania koncepcji zagospodarowania odcinka rzeki od ulicy Kamiennej aż do portu jachtowego, zaprezentowano wstępne założenia projektu.

Współautor roboczej koncepcji Tomasz Samborski wskazuje, że to miejsce powinno zyskać charakter rekreacyjny.



- Nad Parsętą powinno się dziać to wszystko, co dla mieszkańców miasta jest najważniejsze. Czyli wytworzenie specjalnych stref dla typowego wypoczynku na świeżym powietrzu - mówi Samborski.



Propozycja architektów przewiduje również zabudowę w postaci nowego domu kultury, kawiarni, ale także budynków mieszkalnych i apartamentowców w porcie jachtowym.



- Tu jest idealne, wspaniałe miejsce na dobry zespół zabudowy, a nie samych tylko otwartych terenów. Bo zabudowa może być zbawienna, jeśli myślimy o niej w ten sposób, że ona tworzy pewną przestrzeń - tłumaczy współautor roboczej koncepcji.



Urzędnicy czekają teraz na wnioski od mieszkańców. Po ich zebraniu i analizie powstanie ostateczna koncepcja zabudowy tych terenów, która ma być gotowa do końca grudnia.