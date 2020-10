W Barzkowicach powstała nowoczesna edukacyjna pasieka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Bez pszczół nie ma życia, w Barzkowicach założono więc pasiekę. Tamtejszy Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma już 6 uli.

Edukacja młodzieży i badania naukowe - to dwa podstawowe cele, jakie spełniać ma hodowla pszczół. W przyszłym sezonie pojawią się kolejne ule.



Wszystko po to, aby sprawdzić i opisać, czy ul ma wpływ na prace pszczół - tłumaczy Dariusz Kłos, dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.



- W przyszłym roku chcemy postawić 2-3 ule nowozelandzkie, bo to są tzw. ule innowacyjne. Będzie można poprzez kranik zlać miód bezpośrednio do słoika. Będą wszystkie rodzaje uli dostępne w naszym kraju. Na potrzeby obserwacji chcemy zamontować kamerę w jednym z uli tak, żeby można było online oglądać pracę pszczół - mówi Kłos.



W Barzkowicach zdecydowano się na pasiekę złożoną z pszczół włoskich.