Podnoszenie koparki i utrudnienia dla kierowców w Załomiu

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozpoczęło się podnoszenie koparki, która leży w okolicach szczecińskiego Załomia.

Całkowicie zablokowane jest skrzyżowanie ulicy Lubczyńskiej i Kniewskiej.



- Odcinek ulicy Lubczyńskiej od ronda do skrzyżowania na Kasztanowe będzie zamknięty do 17 a może i do godziny 18 - informuje słuchacz.



Jadący w kierunku Załomia kierowani są objazdami.