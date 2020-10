Droga między Szczecinem a Stobnem w przebudowie. Utrudnienia dla kierowców [ZDJĘCIA]

Kolejny odcinek drogi powiatowej między Szczecinem, a Stobnem zostanie we wtorek w nocy zamknięty dla kierowców. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przez kilkanaście godzin drogowcy, w tej części naszego regionu, układać będą ostatnią już ścieralną warstwę asfaltu - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Prace będą wykonywane od 19 do 7 rano. Nie będzie przejazdu od drogi Do Rajkowa do ulicy Rodzinnej i kolejno w nocy z 7 na 8 października na odcinku od ulicy Rodzinnej do ulicy Długiej.



Wszystkie prace związane z przebudową drogi między Szczecinem, a Stobnem powinny zakończyć się na początku listopada.