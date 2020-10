Fot. pixabay.com / arembowski (CC0 domena publiczna)

Przez piętnaście kilometrów policjanci z Chojny ścigali pijanego kierowcę.

Mężczyzna nie chciał się zatrzymać do kontroli - udało mu się wyjechać z miasta i wjechać w leśną drogę, ale tam stracił panowanie nad kierownicą i wjechał do rowu.



Jak się okazało miał ponad pół promila alkoholu w organizmie, do tego nie miał prawa jazdy i był poszukiwany - miał do odbycia cztery miesiące więzienia, a samochód nie był ubezpieczony. 38-latek odpowie teraz przed sądem.