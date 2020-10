Więcej łóżek w szpitalach dla zakażonych koronawirusem

W szpitalach w regionie będzie dwa razy więcej łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Decyzję podjął wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

W sumie w placówkach pierwszego i drugiego poziomu będzie ponad 700 łóżek.Pierwszy to te placówki, gdzie będą trafiać pacjenci z podejrzeniem koronawirusa. W Zachodniopomorskiem to szpitale powiatowe przy Unii Lubelskiej i Zdroje w Szczecinie. W tych placówkach liczba łóżek zwiększy się z dwóch do czterech, poza szpitalem przy Unii Lubelskiej w Szczecinie, gdzie będzie ich 10.Dodatkowo wojewoda wydał także rekomendacje dotyczące podwojenia liczby łóżek covidowych z 2 do 4 w każdym szpitalu innym, niż Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Chodzi o placówki w Dębnie, Barlinku, Drawsku Pomorskim, Połczynie Zdroju i Kamieniu Pomorskim.Wojewoda powołał także zespół pod przewodnictwem konsultanta ds. chorób zakaźnych prof. Miłosza Parczewskiego, który ma za zadanie koordynowanie działań związanych z obsadą kadry medycznej w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem.