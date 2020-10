Jaka przyszłość zachodniopomorskich polityków po rekonstrukcji rządu?

Były Minister Cyfryzacji z Pomorza Zachodniego Marek Zagórski trafi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Znamy kolejne szczegóły po rekonstrukcji rządu. Jaka jest przyszłość polityków z naszego regionu?

Były Minister Cyfryzacji z Pomorza Zachodniego Marek Zagórski trafi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będzie tam pełnił funkcję sekretarza stanu i pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Natomiast wiceminister rolnictwa z naszego regionu złożył właśnie rezygnację z pracy w resorcie. - To moja suwerenna decyzja - powiedział nam Jan Białkowski.Nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka wiceministra edukacji Macieja Kopcia ze Szczecina. Jego resort połączony zostanie z resortem nauki i szkolnictwa wyższego, na którego czele stanie Przemysław Czarnek. Formalnie do połączenia jeszcze nie doszło, bo Przemysław Czarnek jest zakażony koronawirusem i nie odebrał jeszcze nominacji.