W Gądnie będzie przystanek Pana Samochodzika [ZDJĘCIA]

Przystanek Pana Samochodzika powstaje we wsi Gądno nad jeziorem Morzycko.

To wszystko obok wiejskiej świetlicy i ruin pałacu, w miejscu, gdzie od kilku lat rozpoczyna się rowerowy rajd szlakiem Pana Samochodzika.Przystanek to zielony plac, na którym będą czekać atrakcje dla turystów, między innymi tablice informacyjne, ale też... książka - mówi Katarzyna Kupczyk, sołtys Gądna.- To będzie "Księga Strachów", taka ogromna książka stojąca. W środku będzie szachownica, jezioro, zamek Moryński, miejsce na ognisko. W przyszłości mam nadzieję, że będzie miejsce dla kamperów, namiotów. Chcemy, żeby ludzie poczuli Pana Samochodzika - dodaje Kupczyk.Zbigniew Nienacki, autor serii o Panu Samochodziku był w Zachodniopomorskiem i to właśnie między innymi w okolicach jeziora Morzycko toczy się akcja "Księgi Strachów".