Respiratorów wystarczy, potrzeba więcej personelu do ich obsługi

Liczba dostępnych respiratorów dla chorych na COVID-19 jest wystarczająca - zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W środę ministerstwo podało, że z takich urządzeń korzystają obecnie 283 osoby. Kraska mówi, że potrzeba więcej personelu medycznego do ich obsługi. - W całym kraju mamy około 10 tys. respiratorów, czyli myślę, że ta liczba jest wystarczająca. Ja bym myślał, żeby zwiększyć obsadę lekarsko-pielęgniarsko-ratowniczą, aby były osoby, które będą obsługiwać respiratory. To jest najważniejsze.Waldemar Kraska przypomniał, że od soboty obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach otwartych będzie dotyczył także stref żółtych. Według zapowiedzi, na liście ma się znaleźć prawie sto powiatów, najprawdopodobniej trafi na nią Warszawa.- Praktycznie od soboty będzie obowiązek noszenia maski w każdej przestrzeni. Nie tylko w sklepach, hipermarketach urzędach, ale przestrzeni zewnętrznej. Widzimy, że ludzie na chodnikach czasem spotykają się w dużych grupach, nie mają maseczek, a to idealne miejsce do szerzenia infekcji - przyznał Kraska.Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 3003 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Od wtorku z powodu COVID-19 zmarło osiem osób, a kolejnych 67 - z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 1188 osób.