Klub z ponad 70-letnią tradycją ma problem... nie ma kosiarki. A boiska do skoszenia są dwa.

Masovia Maszewo zbiera na sprzęt w intrenecie. Na stronie zrzutka.pl jest już blisko 8 tysięcy złotych. Potrzebnych jest 20 tysięcy. Powstał nawet specjalny film promujący akcje.- Chcemy, żeby problemem do gry w piłkę na świeżym powietrzu była pogoda, a nie boisko - mówi trener Masovi Marcin Bąk. - My się staramy sukcesywnie i konsekwentnie iść do przodu, ale bez waszego wsparcia nie uda nam się osiągnąć celu.W Masovi gra około 100 dzieci, a do tego jest też zespół seniorów.