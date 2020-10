Terminal Promowy w Świnoujściu (nowe nabrzeże). źródło: wikipedia.org/wiki/Terminal_Promowy_Świnoujście.

6 procent więcej samochodów ciężarowych załadowano na promy w Terminalu w Świnoujściu.

Obsłużono też 12 procent więcej naczep drogowych. To dane z września tego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mniej z powodu epidemii Covid-19 było jednak pasażerów na promach. Tam spadek szacowany jest na 5 procent.



Tak dobre wyniki Terminal Promowy w Świnoujściu uzyskał mimo prowadzonej modernizacji, która utrudnia przeładunki. Obecnie łączone są dwa stanowiska promowe 5. i 6. w jedno o długości 295 metrów. Ma to umożliwić cumowanie większych promów niż obsługiwane dotychczas. Inwestycja jest na półmetku. Jej koszt to 185 milionów złotych.