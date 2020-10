To oprawa meczowa, a jednocześnie promocja miasta. Nowa, duża flaga pojawiła się na trybunach stadionu Błękitnych Stargard.

Poza znakiem klubu, na niebieskiej sektorówce znalazł się także napis "StargardVita!" - czyli hasło kampanii, którą reklamuje się miasto w regionie i kraju.Pod adresem internetowym stargardvita.pl można znaleźć aktualne oferty pracy w mieście, obejrzeć mieszkania do wynajęcia czy kupienia lub dowiedzieć się wszystkiego o karcie mieszkańca. Między innymi w ten sposób władze Stargardu chcą przyciągnąć do niego nowych mieszkańców, a także zachęcić już te osoby, które mieszkają w Stargardzie do zapoznania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania miasta.