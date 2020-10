Zwiększona liczba łóżek przy Arkońskiej

Zmiany w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Placówka, zgodnie z decyzją wojewody, musi podwoić liczbę łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem.

To z powodu wzrostu liczby zakażeń w regionie i w całej Polsce.

Jak mówi Natalia Cistowska, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów z Covid-19 odbywa się kosztem pacjentów z innymi schorzeniami.- Oddziały reumatologii i geriatrii zostały w całości przekształcone w oddziały zakaźne. Od poniedziałku "wygaszona" zostanie też dermatologia. Pacjenci z tych oddziałów, których stan zdrowia na to pozwalał zostali wypisani do domów. Ci natomiast, którzy wymagali dalszej hospitalizacji przekazani zostali przekazani na inne oddziały internistyczne naszego szpitala - poinformowała.Niewykluczone, że wygaszane będą kolejne oddziały. W sumie w całym regionie liczba łóżek dla pacjentów zakażonych wzrośnie do ponad 700.- Na obu poziomach szpitalnych będziemy dysponować łączną liczbą 713 łóżek. Na poziomie I, tam, gdzie diagnozowani są pacjenci "z podejrzeniem" łóżek będzie 106. Natomiast w szpitalach, które zajmują się leczeniem pacjentów tych łóżek przygotowanych będzie 607 - wyliczał wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc.W ograniczonym zakresie działa także Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ul. Arkońskiej; przyjmuje tylko pacjentów zakaźnych i z udarem w trybie pilnym.