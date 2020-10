Strażacy zachęcają do instalowania czujników tlenku węgla

Trzy osoby z regionu, tylko w tym tygodniu uratowała czujka czadu. Zabrzęczała, a mieszkańcy wezwali służby.

Będziemy mieć czujki dla słuchaczy Radia Szczecin - słuchajcie nas w piątek po godz. 17.

Sezon grzewczy wystartował. Strażacy apelują o ostrożność i zachęcają do instalowania w domach detektorów tlenku węgla.Szczecinianie już zaczynają grzać w domach.- Raz po raz przepalam drzewem. Żeby było inne powietrze w domu. - Rodzice grzeją - mówili.Wciąż wiele osób powiela mity o czadzie.- Zapach jest inny, dym... Jak człowiek śpi, to przecież to wdycha - zaznaczył kolejny.Tymczasem czadu nie widać i w ogóle go nie czuć. Wykryje go jednak specjalna czujka.- To niewielka kwota. Bardzo ostry sygnał dźwiękowy, nie do pomylenia z czymś innym. W ostatnim tygodniu mieliśmy trzy zdarzenia. Zapiszczała czujka tlenku węgla i prawdopodobnie uratowała życie - zaznacza rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej, Tomasz Kubiak.W ubiegłym roku w całym kraju zaczadziło się 37 osób.Wraz z sezonem grzewczym wystartowała kampania "Czujka na straży twojego bezpieczeństwa" - trwa na stronach internetowych komend: głównej miejskich , powiatowych i PSP.