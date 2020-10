Arkońska wraca do zasady jednoimienności

Szpital przy ul. Arkońskiej w Szczecinie został szpitalem koordynującym. To decyzja ministerstwa zdrowia. Te placówki będą działać na podobnej zasadzie jak jednoimienne.

Resort wytypował 16 takich szpitali w Polsce. To z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.To placówki wytypowane do opieki nad pacjentami z COVID-19. Mają zapewni kompleksową opiekę nad chorymi zakażonymi koronawiursem. Szpitale koordynujące powstaną w każdym województwie.- Czyli poniekąd jest to przywrócenie tej liczby szpitali, którą mieliśmy na wiosnę, szpitali jednoimiennych, które będą poświęcone - jako szpitale trzeciego poziomu - do opieki nad pacjentami covidowymi. Zwiększamy bazę łóżek możliwych do zajęcia - mówi rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.Szpital przy Arkońskiej od czwartku zwiększa liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19.Do tej pory miał ich 141, teraz jest 282.- Trzeba podkreślić, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, uruchomiamy kolejne łóżka dla osób z Covid-19. Niestety, odbywa się to kosztem pacjentów z innymi schorzeniami - dodaje Natalia Cistowska, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.Wytypowane szpitale wspólnie z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego będą koordynować ruch objawowych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.