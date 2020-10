Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego mogą zapoznać się w piątek z ofertą pomocy, którą kieruje do nich Agencja Rozwoju Przemysłu.

Ta rządowa agencja dotychczas pomagająca - w trudnych sytuacjach - dużym firmom, teraz otrzymała pieniądze na wsparcie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do rozdysponowania są prawie dwa miliardy złotych.



W piątek na spotkaniu z przedsiębiorcami przedstawiciele ARP będą mówić o pożyczkach obrotowych dla firm, z których mogą one pokryć deficyt w kapitale lub wypłacać pensje. Będzie też mowa o pomocy przy ratach leasingowych.



Wszystkie te udogodnienia to elementy Tarczy Antykryzysowej. Spotkanie w piątek o godzinie 10:00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej, która od pewnego czasu zacieśnia swoją współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu.