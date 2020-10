Strajki sparaliżowały Berlin i Brandenburgię

źródło: https://pixabay.com/pl/4468570/noelsch/ (CC0 domena publiczna)

Trwa komunikacyjny paraliż w Berlinie i Brandenburgii. Strajkują pracownicy BVG komunalnego berlińskiego przewoźnika.

A to oznacza, że nie kursuje metro i tramwaje, a po mieście jeżdżą tylko autobusy na tych liniach, które są obsługiwane przez prywatnych przewoźników współpracujących z Berliner Verkehrsbetriebe.



Strajk, który ma podłoże płacowe potrwa w stolicy Niemiec do trzeciej w nocy. Do dyspozycji berlińczyków i turystów pozostają oczywiście pociągi szybkiej kolei miejskiej S-Bahn i pociągi regionalne - te obsługiwane są przez Deutsche Bahn.