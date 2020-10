ZAZ "Centralna Kuchnia" w Stargardzie rozrasta się

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Gotują, sprzątają parki, a od niedawna także myją autobusy - to niepełnosprawni intelektualnie podopieczni Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie.

W ten sposób zarabiają na swoje utrzymanie. Do zakładu dołącza coraz więcej osób - obecnie jest ich ponad 70 - przez co dotychczasowa baza zrobiła się dla nich zbyt ciasna.



Już wkrótce "Centralna Kuchnia" przeniesie się więc do budynku Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych. Dzięki temu znajdzie się w niej miejsce dla 6 kolejnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.