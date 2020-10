"Kierunek Praca" wraca na naszą antenę

Działają od 14 lat i zatrudniają czterystu pracowników. W Szczecinie mają dwie siedziby: jedna ładniejsza od drugiej. Czego jeszcze chciałbyś dowiedzieć się o CSP Customer Services Polska?

CSP Customer Services Polska Sp. z o. o. to część międzynarodowego koncernu Adecco Group. Jeśli chcesz się dowiedzieć dla jakich największych niemieckich przedsiębiorstw z branży energetycznej, bankowej, motoryzacyjnej czy telekomunikacyjnej pracują, to musisz do nich dołączyć, bo to ich słodka tajemnica.Jak to zrobić dowiesz się już w najbliższą sobotę. "Kierunek Praca" powraca na Antenę Radia Szczecin. Między godz. 13 a 14 w audycji "Aktywna Sobota" pracownicy CSP opowiedzą jak wygląda ich praca, kogo do niej potrzebują i dlaczego warto im zaufać."Kierunek Praca", to nasz radiowy projekt skierowany do tych, którzy szukają pracy, do tych którzy szukają pracowników. Taki mały radiowy przewodnik, jak poruszać się po rynku pracy.Więcej informacji znajdziesz tutaj